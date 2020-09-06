Улучшенные российские военные самолеты испытали в Сирии

Российские военные самолеты усовершенствуют — в них установят новую систему прицеливания при бомбометании. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Он заявил, что система доведена «почти до совершенства». «Она была доработана, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания», — объяснил Шойгу.

Уточняется, что новую систему испытывали на территории Сирии.

Уже в шестой раз, начиная с 23 августа по 5 сентября, прошли Армейские международные игры («АрМИ-2020»). В них приняли участие 90 стран, в числе которых и те, что из военно-политический блока НАТО.

24 августа сообщалось, что Минобороны на форуме «Армия-2020» планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на сумму более чем 1,1 триллиона рублей. Уточняется, что в рамках одного контракта могут приобретаться 50-70 самолетов или 100-150 вертолетов.