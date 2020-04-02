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Эксперт оценил роль Вооруженных сил РФ в смене формата международных отношений

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Изменение формата международных отношений в сторону более разумного к ним подхода, которое, очевидно, произойдет в результате мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, во многом станет заслугой Министерства обороны России и в целом российской армии. Такое мнение в своей статье в «Независимой газете» высказал публицист, доктор экономических наук Михаил Делягин.

«Как всегда бывает при масштабных проблемах общества, требующих форсированной концентрации значительных усилий, снова возникла острая потребность в армии — как в ее человеческих и материальных ресурсах, так и в армейском качестве управления», — отмечает он.

По словам автора статьи, форсированное строительство новой больницы в Коммунарке стало очевидным трудовым и административным подвигом. Оперативное возведение 16 инфекционных центров по всей стране способно, по его словам, в сжатые сроки практически нейтрализовать в соответствующей сфере основные последствия оптимизации медицины, а оперативное использование ресурсов войск химической и биологической защиты может в основном сделать это прямо сейчас.

«Не стоит забывать и о личном составе Вооруженных сил, который может стать неоценимым ресурсом при возможном расширении карантинных мер. Наша группировка военных медиков в Италии стала убедительным послом мира и достойным примером для разрушающегося Евросоюза, одичалая бюрократия которого способна только на оскорбления в адрес даже искренней помощи (что уже вызвало отказ от нее, например, со стороны китайской "Хуавэй")», — говорит публицист.

«Мы вновь увидели, что у России есть современная, мобильная и эффективная армия, готовая к испытанию сложными ситуациями и стремительно реагирующая на кризисы, которые обыденное сознание даже не может вообразить», — резюмирует он.

При этом эксперт напоминает, что в других условиях все могло бы сложиться совершенно иначе. Еще менее полутора десятилетий назад Вооруженные Силы страны продолжали деградировать и находились в застарелом упадке, отмечает он. «Их сегодняшняя эффективность (достаточно указать, что доля современного вооружения доведена в 2019 году до 68,2 процента и достигнет 70 процентов) — наглядный результат последовательной и комплексной модернизации, осуществляемой нынешним руководством Минобороны», — говорит автор статьи.

Учитывая это, принципиально важно, что эта модернизация осуществляется не только без роста оборонных расходов бюджета, но даже и при их снижении, — на фоне растущих военных расходов США и других стран, отмечает Михаил Длягин. Так, в 2018 году Россия была по военным расходам на 7 месте в мире, в 2019 — на 8, в 2020 году будет на 9-м, а боеспособность армии непрерывно увеличивается. «Не это ли важнейший показатель эффективности», — добавляет он.

В настоящее время на должном уровне находятся все ее компоненты, включая так остро необходимых сегодня военных медиков и строителей. Применение мобильных медицинских модулей спасло более 1300 жизней. Из необходимых армии до 2030 года 140 лечебных учреждений осталось построить 23, в том числе 9 будет введено в строй уже в этом году. В целом с 2017 года армия вводит в строй более 3,5 тысячи зданий и сооружений в год, в том числе в Арктике.

Помимо этого, качественно расширяется социальное обеспечение. Число офицеров, стоящих в очереди на получение постоянного жилья, за несколько лет сокращено вдвое — со 100 до 50 тысяч человек. За 2019 год постоянным жильем обеспечено 6,9 тысячи военнослужащих. При этом темп формирования специализированного жилого фонда возрос более чем впятеро. Полностью решена проблема военнослужащих, находящихся в распоряжении до получения жилья, хотя еще пять лет назад их была 61 тысяча.

Одновременно продолжается перевооружение армии. Как отмечает автор статьи, в 2019 году достигнуты максимальные за последние 4 года темпы поставок вооружения и техники: в войска поступило более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения.

В конце прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, оснащенный казавшимся откровенной фантастикой ракетным комплексом «Авангард», завершено развертывание лазерных установок «Пересвет». С 1 декабря они несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН. Стратегическая авиация пополнилась пятью модернизированными самолетами-ракетоносцами, успешно завершились испытания головного атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир». В системе ПВО и ПРО завершено перевооружение всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер». Выполнены практические полеты разведывательно-ударного беспилотника большой дальности «Охотник», превосходящего иностранные аналоги. Также с 1 декабря на боевое дежурство заступила РЛС загоризонтного обнаружения, выявляющая массовые взлеты авиации и пуски крылатых ракет, включая гиперзвуковые.

Еще один важный аспект развитии армии, по словам эксперта, это — фактически с нуля выстроенная система взаимодействия Вооруженных сил и общества. «Армия России стала общенародным брендом, развиваются много ярких культурных и образовательных проектов. Высокий престиж офицерского корпуса фактически вернулся, как это и должно быть в нормальном государстве», — продолжает автор.

При этом, добавляет Михаил Делягин, нельзя сказать, что вся страна работала на армию. «Скорее сегодня армия закрывает пробелы в гражданских отраслях, что тоже понятно в условиях кризиса и пиковых нагрузок, к которым никто не может быть готов, — говорит он. — Никто кроме них».

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