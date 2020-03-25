Эксперт уличил либеральную оппозицию в желании попиариться на эпидемии

Российская либеральная оппозиция, воспользовавшись сложившейся серьезной ситуацией с коронавирусом, активно пиарится на самой актуальной теме, намеренно сгущая краски и распространяя ложную информацию. Об этом заявил российский экономист, политик, публицист Михаил Делягин в статье, опубликованной на ресурсе Делягин.ру.

«Эпидемия распространяется стремительно, как лесной пожар, ее не смогли остановить ни в одной стране мира. И пока российские власти пожар этот сдерживают на подступах к российским границам и активно тушат, чтобы он пол-России не спалил, оппозиция только безнаказанно и нагло обвиняет, ухмыляясь и подливая масло в огонь. Особенно характерны в нынешнем климате нападки либеральной прессы на премьер-министра, а также на основные министерства, задействованные в борьбе с коронавирусом – Министерство здравоохранения и Минобороны», – говорит публицист.

Это и критика за отказ отменить весенний призыв, и за отправку российских военных вирусологов в Италию для борьбы с пандемией, и обвинения в нехватке медицинского оборудования, и в недостаточности принятых мер, перечисляет автор статьи. «Так, только за последнюю неделю в отношении Минобороны было размещено множество недостоверных фактов, большинство из которых являются анонимными. В них утверждалось, что военное ведомство вводит комендантский час в Москве, осуществляло бомбардировки мирного населения в Сирии и тому подобное. Причем в случае с комендантским часом «оппозиционеры по контракту» разыграли целую историю: сварганили липовый приказ, подделали на нём подпись министра обороны и разослали по социальным сетям да мессенджерам. Некоторые граждане, напуганные ранее невиданной напастью, в фальшивку всё-такие поверили и бросились пополнять запасы провизии на случай комендантского часа. А инициаторы этой подлой акции наблюдали за паникой и довольно потирали руки», – констатирует Михаил Делягин.

Также, по его словам, в оппозиционных СМИ намеренно используются такие формулировки, как «чумные боксы», «налеты врачей», «заложники карантина», «сокрытие реального положения дел». «Время сейчас для либерального брата урожайное – сей в народе панику и зерно сомнения, дискредитируй высшую власть и пожинай плоды в виде утраты доверия к правительству дезинформированных российских граждан и раскачивания ситуации в стране. И ничего тебе не будет за это – чиновники заняты борьбой с коронавирусом и реагировать на выдумки либералов попросту некогда. Однако ввиду отсутствия у подавляющего большинства этих либералов адекватных возможностей по донесению до общественности своих мыслей, а также смелости для открытого разговора о проблемах, они вынуждены нападать исподтишка, используя анонимные мессенджеры и скрывая свои лица», – отмечает публицист.

В сложившейся ситуации, по его мнению, следует черпать сведения только из официальных и проверенных источников. «Нечистоплотным «оппозиционерам» – не играть с огнем и помнить, что сегодня ты спекулируешь на трагедии, а завтра просишь помощи в простой российской поликлинике, ведь на «процветающем Западе» со своими личными проблемами ты никому не сдался», – заключает автор статьи.