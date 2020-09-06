Черчесов прокомментировал победу сборной России над Венгрией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу команды над Венгрией во втором матче Лиги наций УЕФА.

Черчесов посчитал, что сопернику нельзя было давать перехватывать инициативу. «Мы поплатились двумя голами. Раз игроки говорят, что это психологическое, значит надо прислушаться к ним. Но на таком уровне отпускать нельзя нити игры ни с одним соперником», — заявил специалист.

Встреча прошла 6 сентября в Будапеште и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян. Два гола венгры отыграли во втором тайме.

После двух матчей российская команда располагается на первом месте группы под номером 3 в лиге B, имея в активе шесть очков. Венгрия пока находится на втором месте с тремя очками. Турция и Сербия, которые очков не набрали, сыграют позднее 6 сентября.

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