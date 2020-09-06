Ударивший соперника на дуэли взглядов российский боец UFC потерпел поражение

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев потерпел поражение в бою с бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC Fight Night 176. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в полусредней весовой категории прошел в ночь на воскресенье, 6 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и продлился три раунда. Рефери остановил поединок после удачно проведенного бразильцем удушающего приема.

5 сентября Имадаев ударил Перейру во время традиционной дуэли взглядов перед поединком. Россиянин дал сопернику пощечину.

Российский спортсмен провел в UFC три поединка, и все завершились для него поражениями. Всего на его счету 11 боев в MMA и восемь побед. Для Перейры это был 36-й бой в карьере. В его активе 24 победы и 12 поражений.