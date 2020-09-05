Российский боец UFC ударил соперника во время дуэли взглядов

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зелим Имадаев ударил бразильца Мишела Перейру во время традиционной дуэли взглядов перед поединком. Видео предоставлено правообладателем.

Инцидент произошел на второй минуте ролика. Россиянин дал сопернику пощечину. После этого президент UFC Дейна Уайт разнял бойцов. Поединок между Имадаевым и Перейрой пройдет в ночь на 6 сентября в рамках турнира UFC Fight Night 176.

25-летний Имадаев провел десять боев по правилам смешанных единоборств, одержав восемь побед и проиграл в двух из них. На счету 27-летнего бразильца 23 победы, 12 поражений, еще один бой с его участием завершился без результата.