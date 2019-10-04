Боец MMA российского происхождения устроил драку на дуэли взглядов

Французский боец смешанного стиля (MMA) российского происхождения Абдул Абдурагимов спровоцировал драку перед поединком с иорданцем Джаррой Хусейном Аль-Силави на турнире Brave FC 27. Видео появилось в Instagram промоушена.
На дуэли взглядов Абдурагимов ударил кулаком соперника, тот его оттолкнул. В результате между спортсменами началась потасовка, которую пришлось остановить организаторам турнира.
Бой между Абдурагимовым и Аль-Силави пройдет 4 октября. На кону — титул в полусреднем весе. Абдурагимов — действующий чемпион организации в этой весовой категории.
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