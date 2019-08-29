Бывшего чемпиона UFC нокаутировали на улице после драки в баре

TMZSports / YouTube

Американский боец смешанного стиля (MMA) Би Джей Пенн поучаствовал в очередной драке, которая прошла за пределами бара Lava Shack. Видео опубликовано в TMZ Sports.

На кадрах 40-летний Пенн дерется с неизвестным. Спортсмен получил удар в лицо и упал на асфальт.

Это уже второй ролик с участием Пенна. Ранее TMZ Sports опубликовал видео, на котором боец избивает одного из посетителей Lava Shack.

Пенн — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На данный момент у него серия из семи поражений подряд. Пенн не выигрывал с 2010 года.

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