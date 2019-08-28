Бывший чемпион UFC устроил драку в баре

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американец Би Джей Пенн устроил драку в баре. Видео появилось в Twitter-аккаунте TMZ.

По информации издания, у бойца произошел конфликт с одним из посетителей заведения. На видео Пенн наносит четыре удара локтем по голове пострадавшего.

В июне американец подрался в стриптиз-клубе. Полиция приехала к клубу, когда спортсмен уже скрылся.

Пенн провел в UFC 32 боя, в которых одержал 16 побед, 14 раз проигрывал, еще два поединка завершились вничью. Американец был обладателем чемпионского пояса в легком и полусреднем весе.

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