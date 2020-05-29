Боец UFC пришел на дуэль взглядов в маске чумного доктора

Американский боец смешанного стиля (MMA) Спайк Карлайл провел дуэль взглядов со своим будущим соперником соотечественником Билли Куарантилло. Фото опубликованы в Twitter-аккаунте ESPN,
Согласно протоколам безопасности Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), участники мероприятий были обязаны носить медицинские маски. Карлайл явился на дуэль взглядов в маске чумного доктора.
Турнир UFC пройдет 30 мая в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера сойдутся бывший чемпион промоушена Тайрон Вудли и Джилберт Бернс.
Турнир станет четвертым после возобновления деятельности промоушена. Первым из них был UFC 249 10 мая, где в главном бою американец Джастин Гэтжи нанес соотечественнику Тони Фергюсону первое поражение за восемь лет.
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