Боец UFC перевоплотился в Джокера и покорил фанатов

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Маркус Перес вышел на взвешивание перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в образе Джокера. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MMA Fighting.

29-летний спортсмен сделал выбор в пользу Джокера в исполнении актера Хита Леджера из фильма «Темный рыцарь». Перес повторил грим и прическу персонажа. Перед выходом на сцену он накрыл голову капюшоном. Зал бурно поприветствовал Переса, когда боец предстал в образе Джокера.

Пересу предстоит бой на турнире UFC в Бразилии против соотечественника Веллингтона Турмана. Поединок пройдет в средней весовой категории.

Джокер — злодей из комиксов DC. Персонаж не раз появлялся на экранах: в 2019-м вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Также образ примеряли такие актеры, как Джек Николсон («Бэтмен», 1989 год) и Марк Хэмилл, который озвучивал персонажа в видеоиграх и мультфильмах.

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