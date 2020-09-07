В России впервые оштрафовали за позднюю публикацию результатов теста на COVID-19

В России жителя Санкт-Петербурга впервые оштрафовали за то, что он поздно разместил на сайте Госуслуг результаты своего теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, мужчина вернулся в Россию из заграничной поездки на самолете, но в течение трех дней не опубликовал данные о тестировании на Госуслугах. Зеленогорский районный суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Ранее сообщалось, что житель Воронежа с коронавирусм провел 90 дней в реанимации и выжил. 76 дней мужчина провел на неинвазивной вентиляции легких лежа на животе. Его состояние менялось в течение всего периода, и в какой-то момент врачи попробовали препарат «сурфактант», используемый при лечении туберкулеза — в больнице уточнили, что его вводят внутрь легких, а не делают укол. На данный момент мужчину выписали из больницы.

В России с 1 января коронавирусом переболели менее 1 процента россиян, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что страна — лидер по количеству обследованных на 100 тысяч населения. Наличие популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции варьируется от 4 до 50 процентов в зависимости от региона, уточнила Попова.