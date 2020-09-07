Россиянин провел 90 дней в реанимации с коронавирусом и выжил

Житель Воронежа с коронавирусом выжил после 90 дней, проведенных в реанимации, в том числе 76 дней на неивазивной вентиляции легких лежа на животе. Об этом сообщается на странице больницы скорой медицинской помощи №1 во «ВКонтакте».

В больнице рассказали, что мужчина заболел еще 30 мая. 6 июня его направили в коронавирусное отделение больницы в тяжелом состоянии, с этого момента врачи пробовали «самые разные сочетания лекарств, казалось бы, несовместимые». Периодически его состояние улучшалось, но после этого ему надолго становилось хуже.

В итоге врачи попробовали препарат «сурфактант», используемый при лечении туберкулеза — в больнице уточнили, что его вводят внутрь легких, а не делают укол. В сообщении сказано, что врачи-эндоскописты, «несмотря на риск, обещали справиться, и справились». Мужчину отпустили домой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России с 1 января коронавирусом переболели менее 1 процента россиян. Она добавила, что страна — лидер по количеству обследованных на 100 тысяч населения. По словам Поповой, наличие популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции варьируется от 4 до 50 процентов в зависимости от региона.