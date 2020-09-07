Самолет с российским сенатором экстренно сел после смерти пассажирки

Российский самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Якутск, совершил экстренную посадку в Братске 6 сентября. Об этом пишет портал «Оренбург Медиа».

На борту самолета находилась сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева. «Вынужденная посадка самолета в Братске», — сообщила она.

Отмечается, что причина экстренной посадки стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Смерть женщины наступила на борту самолета до приземления, прибывшие на место медики констатировали смерть.

Скончавшаяся пассажирка была гражданкой другого государства, ее тело забрал супруг. Пассажиры воздушного судна смогли продолжить полет через несколько часов.

4 сентября на борту российского пассажирского самолета умерла четырехмесячная девочка. Происшествие случилось на воздушном судне, следовавшем из Абакана в Москву. Известно, что экипаж лайнера подал сигнал о том, что младенцу стало плохо во время полета, и совершил экстренную посадку в Перми. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.