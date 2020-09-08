Кремль отказался признать наличие в Белоруссии политзаключенных

В Кремле не согласны с тем, что в Белоруссии есть политические заключенные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии. Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. Вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным», — сказал Песков, таким образом отреагировав на призыв белорусской оппозиции освободить политзаключенных.

Ранее 8 сентября бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала освобождения члена Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. По словам политика, вместе с Колесниковой должны быть освобождены все остальные политзаключенные и члены КС, задержанные ранее.

Накануне, 7 сентября, сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что члены КС Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной и покинули страну. Колесникова, по официальной версии, также пыталась незаконно покинуть территорию страны, но была вытолкнута соратниками из автомобиля и задержана.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. В стране начались массовые протесты, после чего Тихановская уехала в Литву. Был создан Координационный совет оппозиции. К выборам не были допущены основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который покинул страну, а также арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и популярный блогер Сергей Тихановский, который находится в СИЗО.