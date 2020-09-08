В Греции задумали построить «дом наслаждений»

В Греции в одной из прибрежных деревень на острове Эгина задумали построить «дом наслаждений». Об этом сообщает Designboom.

Как отмечают создатели проекта, дом превратится в «аппарат, конструирующий наслаждение». Почему он получил такое название, неизвестно. Главная особенность дома — фасад изогнутой формы, который служит своеобразной внешней оболочкой для всей постройки. Планируется, что дом будет представлять из себя просторную виллу с террасой и бассейном на крыше с прозрачным дном. Внутри оборудуют спальню и гостиную с панорамными окнами, а в центре разместят дворик-патио.

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Автором проекта выступило греческое архитектурное бюро ADD в лице Аргириса Хронопулоса (Argyris Chronopoulos) и Диониса Куциумариса (Dionysis Koutsioumaris). По их задумке, будущая постройка объединится с пространством в единое скульптурное целое и, как отмечает Designboom, станет «безмолвным жестом вмешательства человека в природный ландшафт». Сроки реализации проекта не называются.

В июне 2020 года рынок недвижимости в Греции начал постепенно восстанавливаться после пандемии. Недвижимостью в стране заинтересовались не только греки, но и иностранцы. Это подтверждают статистические данные. Так, в мае 2020 года число посетителей сайта одного из порталов для покупки недвижимости возросло на 30 процентов в сравнении с прошлым годом.

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