Роспотребнадзор оценил риск проникновения в Россию чумы из Монголии

Опасности проникновения в Россию чумы из Монголии нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

По оценке ведомства, риски завоза возбудителя заболевания на территорию страны отсутствуют. В Роспотребнадзоре добавили, что сотрудничают с Минздравом Монголии, а также контролируют ситуацию в трансграничных Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах.

Роспотребнадзор подчеркнул, что против чумы привили 18 091 жителя Республики Алтай и 9148 жителей Тывы, а медицинские учреждения готовы к оказанию помощи в случае заражений.

Ранее 7 сентября стало известно, что в граничащей с Россией Монголией зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Местный департамент природно-очаговых заболеваний сообщил, что умер 38-летний житель запада страны — в августе он ел мясо сурка, в результате чего заразился чумой. Это — третий официально зафиксированный случай смерти от чумы в Монголии. До этого сообщалось о гибели 42-летнего мужчины и 15-летнего подростка, который ел блюдо из мяса сурка.

11 августа профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что массовое распространение чумы практически невозможно, потому что сегодня есть способы ее лечения и врачи быстро реагируют на заражения. При этом он подчеркнул, что при обнаружении очага чумы к нему надо отнестись внимательно и постараться остановить распространение. На тот момент в двух районах Тувы выявили широкое распространение возбудителя чумы в двух районах. В первом находятся восемь чабанских стоянок, проживают 35 взрослых и 16 детей, во втором находится поселок с населением более трех тысяч человек, вокруг него обработали четыре тысячи гектаров территории.

8 июля сообщалось, что в приграничных с Монголией районах Бурятии начали ловить грызунов, чтобы сдержать распространение бубонной чумы. Тогда в Роспотребнадзоре заявляли, что вероятность завезти чуму из Монголии или Китая очень мала, потому что границы закрыты из-за коронавируса. В ведомстве указали, что есть риск распространения инфекции с территории Тувы, Алтая, Забайкальского края — там расположены активные природные очаги чумы.