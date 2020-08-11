В российском регионе обнаружен возбудитель чумы

На территории двух районов Тувы выявлено широкое распространение возбудителя чумы, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Общая площадь мезоочагов составила 340,1 квадратных километра. В Монгун-Тайгинском кожууне зарегистрирована положительная серологическая реакция на площади в 55,5 квадратных километра. Там находятся восемь чабанских стоянок, проживает 35 взрослых и 16 детей. В других частях района пока никто не проживает.

В Овюрском кожууне на территории распространения возбудителя находится поселок Хандагайты с населением более трех тысяч человек. «Учитывая высокую численность населения, зоологической группой эпидотряда в срочном порядке была проведена барьерная дезинсекция четырех тысяч гектаров вокруг поселка», — говорится в сообщении.

Активные природные очаги чумы в России традиционно расположены в Туве, Забайкальском крае, на Алтае. В июле в Бурятии на фоне вспышки бубонной чумы в соседней Монголии начали ловить сурков и проверять на наличие чумного микроба. Тогда же власти Тувы рекомендовали жителям не есть мясо грызунов и опасаться насекомых.