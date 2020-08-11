Вирусолог оценил вероятность распространения чумы в России

Вероятность массового распространения чумы не очень высока, это практически невозможно. Так ее оценил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, передает «Москва 24».

По словам Аграновского, от возникновения чумы никуда не деться, но сегодня есть способы лечения этой болезни. Он добавил, что врачи всегда своевременно реагируют на чуму, изолируют и лечат больных, а также обрабатывают зараженные территории.

При этом вирусолог подчеркнул, что при обнаружении очага чумы надо отнестись к нему с пристальным вниманием, потому что «чума — это далеко не ерунда», и надо стараться остановить ее распространение.

Ранее 11 августа стало известно, что в двух районах Тувы — в Монгун-Тайгинском и Овюрском кожуунах — выявили широкое распространение возбудителя чумы, общая площадь мезоочагов составила 340,1 квадратного километра. В первом районе находятся восемь чабанских стоянок, проживают 35 взрослых и 16 детей, во втором находится поселок с населением более трех тысяч человек, вокруг него обработали четыре тысячи гектаров территории.

8 июля сообщалось, что в приграничных с Монголией районах Бурятии начали ловить грызунов, чтобы сдержать распространение бубонной чумы, их проверяют на наличие чумного микроба. В Роспотребнадзоре уточнили, что вероятность завезти чуму из Монголии или Китая минимальна, потому что границы закрыты из-за коронавируса, но есть риск распространения инфекции с территории Тувы, Алтая, Забайкальского края — там расположены активные природные очаги чумы.