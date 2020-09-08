Главный токсиколог Сибири ответил на версию о «Новичке» в организме Навального

Российские медики не нашли следов отравляющего вещества из группы «Новичок» в организме оппозиционера Алексея Навального, поэтому его состояние не связано с этим. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, сообщает РИА Новости.

«Следов отравления нет», — ответил медик.

По его словам, версия об интоксикации фосфорорганическим соединением несостоятельна, в противном случае оппозиционер погиб бы в течение нескольких часов. Сабаев отметил, что исследования в Омске проводилось на оборудовании экспертного класса, произведенном в США. При этом шли поиски как самих возможных веществ, так и продуктов распада.

Врач добавил, что омские специалисты не получали от немецких коллег никаких данных о самочувствии Навального после его транспортировки в Германию. Последний раз медики из Берлина выходили на связь 23 августа.

Ранее российский ученый, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк говорил, что на блогера не оказывалось воздействие именно этим веществом, иначе наблюдалась бы другая симптоматика. Например, после выхода из комы зрачки Навального были бы сужены в случае интоксикации, но с ним такого не было.

По мнению Александра Сабаева, состояние Навального могло быть вызвано стрессом, диетами, алкоголем, перегревом и даже пропуском завтрака.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. Первые два дня он находился в омской больницы. 22 августа его перевезли в клинику в Берлине.