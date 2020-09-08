Россия вызвала посла Германии из-за заявления по Навальному

Россия вызвала посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра из-за заявления об интоксикации Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что от Берлина в российском МИД ожидают как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и других свидетельств. Представитель МИД России Мария Захарова добавила, что Берлин в данной ситуации блефует.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас призвал Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным. По его словам, есть много свидетельств причастности Москвы к случившемуся. «Мы ожидаем от российского правительства, что оно расследует это тяжкое преступление. Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов. Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления против Навального, то это станет еще одним свидетельством причастности государства к нему», — заявил он.

В начале сентября немецкие власти заявили, что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.

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