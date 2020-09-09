В Абу-Даби приготовились к реваншу Нурмагомедова и Макгрегора

Глава департамента туризма Абу-Даби Саид Аль Саид заявил о готовности эмирата принять бой-реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит РБК.

По словам Аль Саида, власти эмирата были бы «более чем счастливы провести такой бой». «Мы готовы, мы уверены в себе. Мы это доказали уже проведением турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а также умением в кратчайшие сроки подготовить все к турниру на высочайшем уровне», — подчеркнул он.

4 сентября Хавьер Мендес, тренер Нурмагомедова, анонсировал бой-реванш подопечного с Макгрегором. По словам специалиста, ирландец очень хочет драться.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате беспорядков и Макгрегор, и Нурмагомедов были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

Последний раз ирландец выходил в октагон в январе. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд. 7 июня Макгрегор объявил об уходе из спорта. Ранее он уже делал подобные заявления, но каждый раз менял решение.