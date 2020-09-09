Группа IOWA выступит на крыше в Петербурге

Группа IOWA 27 сентября выступит на крыше в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля концертов Roof Fest. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру» в среду, 9 сентября.

«IOWA — группа, песни которой известны каждому ценителю качественной поп-музыки в России и за ее пределами. В песнях группа красочно рассказывает простые и смешные истории, которые происходили в жизни или хотя бы в воображении у каждого», — указано в сообщении.

Мероприятие пройдет на площадке ROOF PLACE с видом на Финский залив. Организаторы обещают зрителям «громкое, блестящее и зажигательное» выступление.

IOWA удостоена таких наград как «Золотой граммофон», «Лучшая Группа» на Премии RU.TV в 2016 году и «Лучшее танцевальное

видео» в 2017 году.

Roof Fest проходит в Петербурге с 2012 года, а в 2017-м его мероприятия стартовали и в Москве. За годы существования проекта на его площадках отметились такие звезды как Дима Билан, Диана Арбенина, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Noize MC, Вячеслав Бутусов, Борис Гребенщиков, Каста, Animal ДжаZ и многие другие.