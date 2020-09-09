Лукашенко провозгласил Белоруссию космической державой

Белоруссия стала космической державой, провозгласил президент страны Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. Об этом пишет РИА Новости.

«Космос. Мы стали космической державой. Небольшая Белоруссия стала космической державой. Мы делаем спутники дистанционного зондирования, связи и прочее. Работаем с россиянами. И для России делаем дистанционное зондирование Земли», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что на данный момент Белоруссия сотрудничает в космической сфере с 30 странами.

В январе Лукашенко предложил российской стороне рассмотреть сотрудничество в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ. Он подчеркнул, что многие замыслы уже реализованы, однако Белоруссия делает пока еще «не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги».