Кремль отреагировал на слова Лукашенко о «белорусском сценарии» в России

В Кремле не согласны со словами президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности повторения так называемого белорусского сценария в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 9 сентября.

«У нас иная политическая культура и иной политический ландшафт», — сказал он.

Накануне Лукашенко заявил, что захлестнувшие Белоруссию массовые протесты могут перекинуться на Россию. По его словам, протесты организуют американские силы, цель которых — РФ. Он призвал российских коллег помнить об этом и не расслабляться. Белорусский лидер также предрек крушение России в случае краха Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю подряд, они были спровоцированы результатами президентских выборов. Митингующие

требуют отставки действующего руководства страны и проведения честных выборов. Между тем Лукашенко обвиняет в организации протестов западные силы, а протестующих называет овцами.