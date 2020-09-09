Франция перенесла переговоры с Россией из-за ситуации с Навальным

Париж отложил совместное заседание глав МИД и министров обороны Франции и России на неопределенный срок. Об этом рассказала представитель французского дипломатического ведомства Аньес фон дер Мюль, ее цитирует Reuters.

«Учитывая текущие обстоятельства, после обмена мнениями с российскими властями, мы приняли решение перенести заседание франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности», — указала она. По словам фон дер Мюль, Париж может лишиться доверия после переговоров с Москвой «в подобном климате».

Reuters отмечает, что ранее министерство обороны Франции писало о переносе встречи на 14 сентября. Однако затем в ведомстве потребовали, чтобы Россия «объяснила, как Навальный мог быть отравлен на ее же территории».

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите». Врачи рассказали об отравлении веществом из группы «Новичок». Российские медики настаивают на том, что до вывоза Навального за границу отравляющих веществ в его организме выявлено не было. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru