Трамп вновь сравнил себя с Линкольном

Действующий американский лидер Дональд Трамп вновь сравнил себя с выдающимся президентом США Авраамом Линкольном, заявив, что с ним его роднит то, как к нему относится пресса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говорят, что у Авраама Линкольна была самая плохая пресса. Я говорю — не может быть такого, чтобы у него пресса была хуже, чем у меня. С Линкольном фейковые новости обращались очень-очень плохо. Может, в его случае это была правда, но могу сказать, что в моем случае это фейк. Полный фейк», — заявил Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине.

В конце августа Трамп в программной речи на съезде республиканцев уже сравнивал себя с Линкольном. По словам главы Белого дома, он сделал для чернокожего населения страны «больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна».

Авраам Линкольн был первым избранным президентом-республиканцем. При нем была одержана победа в Гражданской войне в США, а также проведена кампания за отмену рабства, кульминацией которой стала ратификация 13-й поправки к Конституции США в 1865 году, запрещающей рабство и подневольную работу.