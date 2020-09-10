Великобритания отказалась признать итоги выборов в Белоруссии

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна отказалась признать итоги выборов в Белоруссии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Рааб подчеркнул, что Великобритания не принимает результаты выборов так же, как и Литва. По его словам, Белоруссия должна выполнять обязательства в рамках ОБСЕ, придерживаться демократических принципов и соблюдать права человека. «Мы продолжаем призывать к независимому расследованию», — заключил глава британского МИД.

Ранее Литва признала Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. В первые дни митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, были задержаны семь тысяч человек.

Евросоюз намерен ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и применение силы против протестующих. Однако Лукашенко в санкционный список не попадет.