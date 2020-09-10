Фанаты «Семейства Кардашьян» выявили изменения внешности сестер за 13 лет съемок

Фанаты реалити-шоу «Семейство Кардашьян» выявили, как изменились внешность и стиль сестер Кардашьян за 13 лет съемок. Материал публикует The Sun.
По информации издания, предпринимательница Ким Кардашьян перестала носить модные в двухтысячных серьги-кольца и пристрастилась к облегающем вещам из латекса. Ее стиль поменялся после замужества с рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Кроме того, главной особенностью макияжа владелицы бренда Skims стал контуринг вместо яркого блеска для губ.
В то же время старшая сестра Кардашьян Кортни в начальных выпусках шоу часто появлялась в топах с американской проймой. Сейчас вместо них она предпочитает носить более закрытые костюмы из шелка. Кроме того, мать троих детей сделала операцию по увеличению груди.
Журналисты отмечают, что кардинально внешний вид изменился у Хлои Кардашьян, которая сумела сбросить примерно 27 килограмм. После похудения она начала чаще появляться на публике в облегающих образах с различными вырезами, демонстрирующими подтянутую фигуру.
Редакторы издания не заметили особенных изменений во внешности у супермодели Кендалл Дженнер, однако подчеркнули, что в 2015 году журнал GQ признал ее «самой стильной персоной в мире». Помимо этого, в 2018 году работники Forbes назвали ее самой высокооплачиваемой в мире моделью.
Многие пользователи обвиняют младшую в семье сестру Кайли Дженнер в том, что она изменилась до неузнаваемости из-за пластических операций. Однако сама бывшая миллиардерша отрицает какие-либо хирургические вмешательства, в том числе процедуру коррекции челюсти, а также вживление имплантов в ягодицы и грудь. По ее словам, она увеличивала губы, но в 2018 году удалила все филлеры.
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