Белоруссия объяснила очереди на границе с Россией

В погранслужбе Белоруссии объяснили причину появления очередей на границе с Россией. Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал Sputnik Беларусь.

На пункте пропуска «Красная горка» произошел сбой информационной системы из-за неполадок в интернете. По этой причине пограничники не могут проверить наличие разрешения на въезд у иностранных граждан.

В районе КПП образовалась двухкилометровая очередь из грузовых автомобилей, также стоит несколько десятков легковых автомобилей.

Ранее Россия договорилась с Белоруссией о поэтапном восстановления транспортного сообщения между государствами после введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

10 августа стало известно, что пункты пропуска на границе России и Белоруссии продолжают работу в штатном режиме. КПП в Смоленской и Брянской областях «не вводили никаких ограничений» на фоне протестов в республике. Существенных очередей на пунктах пропуска также не наблюдалось.