Названа цена строительства полноценной границы между Белоруссией и Россией

Оборудование полноценной границы Белоруссии с Россией обойдется стране примерно в миллиард долларов. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает ТАСС.

По его словам, оппозиция выступает за строительство границы с Россией, однако Минск не видит в этом необходимости. Он отметил, что с технической точки зрения ее возведение не представляет проблемы. Головченко добавил, что на полное обустройство границы уйдет около 3-5 лет.

Премьер также подчеркнул, что в случае отказа от военного сотрудничества с Россией Белоруссия теряла бы каждый год около 300-350 миллионов долларов. Головченко отметил, что на данный момент страна приобретает вооружение, военную и иную специальную технику в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не по экспортным, а по внутренним ценам.

Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил Головченко на должность премьер-министра республики и заново утвердил состав правительства. В новом составе свои посты сохранили все министры, заместители премьера и первый вице-премьер, а также главы госкомитетов.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов, на которых, согласно официальным данным, победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Лукашенко настаивает, что протест спонсируется Западом и оппозиция пытается незаконно захватить власть.