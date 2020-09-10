В Москве пьяный водитель покончил с собой после проверки ГИБДД

В Москве в районе Тропарево-Никулино задержанный для проверки документов пьяный водитель покончил с собой при сотрудниках полиции. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники ГИБДД остановили водителя Mercedes и попросили проехать с ними. Мужчина согласился, однако, подъехав к зданию отдела полиции, покончил с собой.

Приехавшие на место сотрудники скорой констатировали его смерть.

По данным канала, погибший находился в розыске.

Ранее сообщалось, что 85-летний россиянин совершил суицид после дела о выросшем у него кусте конопли. В дальнем углу его участка разросся куст конопли, но пенсионер не замечал его из-за плохого зрения. Убрать растение посоветовали соседи. Мужчина выкопал куст, но оставил таз с растением во дворе. О произошедшем узнали в полиции, пенсионера забрали в отделение и обвинили в выращивании конопли. Через пять дней тело пенсионера нашли в сарае. Он оставил записку о том, что невиновен.