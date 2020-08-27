Россиянин пригрозил полицейскому обгадить патрульную машину и попал на видео

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Нетрезвый водитель обматерил остановившего его полицейского в Сочи и пригрозил обгадить патрульную машину. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах россиянин требует от дорожного инспектора посмотреть на номера его Mercedes и называет сотрудника ГИБДД дебилом. Потом возмущенный мужчина начинает угрожать силовикам своими связями и бьет ногой по полицейскому автомобилю. «Я обосру твою машину, дебил ***. Посмотри внимательно [на номера машины]», — кричал он.

В управлении МВД по городу изданию сообщили, что 48-летний мужчина, предположительно, был пьян, отказался пройти медосвидетельствование и предъявить права. Ему выписаны два административных протокола, собраны материалы для уголовного дела по статье об оскорблении полицейского.