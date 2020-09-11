Арестован замглавы департамента Минпромторга

Суд арестовал заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антона Исаева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает ТАСС.
Исаев будет находиться под стражей до 13 октября.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, занимая в прошлом руководящий пост в Центральном научно-исследовательском институте «Электроника», чиновник похищал оттуда бюджетные деньги через договоры с фирмами-однодневками. Перейдя в Минпромторг, Исаев продолжал курировать деятельность института.
Сумма похищенного не уточняется.