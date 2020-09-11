Задержан замглавы департамента Минпромторга

Заместителя главы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Антона Исаева задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее чиновник занимал руководящий пост в Центральном научно-исследовательском институте «Электроника» и, по версии следствия, похищал оттуда бюджетные деньги через договоры с фирмами-однодневками. Источник агентства отметил, что, даже перейдя в Минпромторг, Исаев продолжал курировать деятельность института.

Сумма похищенного не уточняется.

Ранее сообщалось, что замглавы Минэнерго обвинили в хищении 603 миллионов рублей, выделенных Российскому энергетическому агентству Минэнерго России на создание информационной системы.