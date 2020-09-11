Определены провинции Италии с самым дешевым жильем

В Италии жилье по цене ниже тысячи евро (90 тысяч рублей) за квадратный метр можно приобрести в 21 провинции. Больше всего дешевых предложений недвижимости на Сицилии, сообщает база недвижимости Idealista.

Как определили аналитики портала, в сицилийских провинциях Кальтаниссетта, Энна, Агридженто, Рагуза и Сиракузы квадратный метр в среднем стоит от 724 до 980 евро (64,7-87,6 тысячи рублей). При этом провинцией с самой низкой стоимостью «квадрата» признана Биелла, расположенная у подножия Альп, примерно на равном удалении от Милана и Турина. Там метр жилья в среднем оценивается в 650 евро (58 тысяч рублей).

Кроме того, относительно дешевую недвижимость можно приобрести в провинциях Верчелли, Алессандрия, Асти, Реджо-ди-Калабрия, Козенца, Кротоне, Катандзаро, Изерния, Кампобассо, Риети, Фрозиноне, Ровиго, Лечче, Беневенто и Авеллино.

Ранее сообщалось, что летом 2020-го самые большие в Европе скидки на недвижимость предоставлялись именно в Италии — местные собственники соглашались на дисконты вплоть до 40 процентов от рыночных цен, установленных до пандемии коронавируса.

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