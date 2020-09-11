Россияне пожаловались на бедность

Четверть россиян пожаловались на бедность и заявили о плохом материальном положении своих семей. Около 25 процентов жителей страны приготовились к ухудшению ситуации в ближайшем году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Средне нынешнее материальное положение своих семей оценили 60 процентов граждан, хорошо о нем отозвались 14 процентов. Согласно результатам исследования, 41 процент россиян ожидают, что через год ситуация с их финансами не изменится. Значительных улучшений к осени 2021 года ожидают 24 процента опрошенных.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2020 года покупательная способность россиян по половине — 12 из 24 — основных продуктов питания упала до минимума за последнее десятилетие. Под покупательной способностью имеется в виду количество товара, которое может позволить себе человек на свой доход при нынешних ценах.