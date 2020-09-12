В Чехии заявили об угрозе России для Белоруссии

Глава чешского МИД Томаш Петршичек сообщил, что Белоруссии угрожает не военная интервенция России, а постепенное ограничение независимости. С соответствующим заявлением он выступил в Праге на международном симпозиуме о демократии, который организовала неправительственная организация Institute H21, передает РИА Новости.

По его мнению, Москва ведет себя осторожно в отношении Минска и не планирует устраивать военное вмешательство. Глава ведомства добавил, что ситуация в Белоруссия переломная, поскольку граждане страны пробудились от политической апатии. В течение пандемии коронавируса глава государства Александр Лукашенко показал, что потерял контакт с реальностью и не понимает, что происходит в стране, отметил Петршичек.

Материалы по теме «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба? «Просто так не уйду» Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко

Чешский министр призвал поддерживать гражданские инициативы, а также церковь и независимые профсоюзы в Белоруссии, чтобы оказывать давление на президента. Такими методами можно вынудить главу государства начать переговоры с оппозицией и предотвратить нарушение суверенитета и территориальной целостности. «Необходимо не допустить ситуации, когда для Лукашенко единственным выходом станет отказ от суверенитета», — подытожил Петршичек.

Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии, продолжающиеся уже пятую неделю, координируются и оплачиваются странами Запада, чтобы устроить «цветную революцию». В первую очередь он обвиняет Литву, Польшу, Чехию и Украину. Глава государства в интервью российским СМИ подчеркивал, что не может покинуть пост президента, поскольку сейчас является единственным, кто может защитить страну.