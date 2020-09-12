Оппозиция Белоруссии отреагировала на слова о финансировании женских протестов

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии отреагировал на слова о том, что женские протестные акции в стране получили финансирование из-за рубежа. Об этом пишет РИА Новости.

В КС сообщили, что протесты не получают финансирования из-за рубежа. «Женское протестное движение в Беларуси существует благодаря силе, отваге и политической воле женщин в Беларуси и не получает финансирования извне Беларуси», — сказано в заявлении оппозиции.

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Ранее 12 сентября «Белтелерадиокомпания» (БТ) обвинила IT-компанию PandaDoc и в первую очередь ее основателя из США Микиту Микадо в финансировании протестов в стране. По данным журналистов, Микадо, известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, проводил средства для финансирования женских акций солидарности против насилия через свой минский офис PandaDoc. В ноябре 2019 к главе офиса Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам PandaDoc Бибек Бхаттари и заявил, что компания оказывает помощь «Центру по продвижению прав женщин», зарегистрированному в Минске.

В начале сентября сотрудники правоохранительных органов Белоруссии арестовали четырех руководителей минского отделения PandaDoc. В августе на фоне протестов в Белоруссии в связи с результатами выборов президента Микадо через Instagram обратился к силовикам и предложил тем, кто не хочет участвовать в подавлении протестов, но боится остаться без работы, написать ему.