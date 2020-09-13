Российского режиссера обвинили в домогательствах

Российская актриса Мария Русанова обвинила в домогательствах режиссера Родиона Белькова. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, несколько дней назад режиссер пригласил ее на кинопробы для якобы дипломного фильма для ВГИКа на Мосфильме. Однако в ходе съемки он попросил ее раздеться, а после отказа подпер дверь столом, начал угрожать и попытался ударить.

Женщине удалось вырваться. Она обратилась в службу безопасности Мосфильма, однако там отказались принять жалобу, а полицию на территорию киностудии «внутрь не вызвать».

В августе звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова рассказала, что в прошлом столкнулась с сексуальным домогательством со стороны 50-летнего врача в больнице. Это случилось 12 лет назад, когда ей было 25 лет. Она вспомнила, что заведующий отделением «наклонился и попытался поцеловать» ее. Ахмедова пояснила, что сразу вскочила, собрала вещи и ушла из больницы.