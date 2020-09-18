Обвиненный в домогательствах на кастинге режиссер возмутился поведением актрисы

Российский режиссер Родион Бельков, обвиненный в домогательствах на кастинге, возмутился поведением актрисы Марии Русановой. О том, как проходили пробы, он рассказал «Комсомольской правде».

По его словам, за два дня на кастинге побывали около 40 человек. «Ни у кого из участников проб нареканий в наш адрес и к нашей работе не возникло», — отметил Бельков.

Русанова, как сообщил Родион, «с самого начала показала себя конфликтной». Девушка пришла не в назначенное для нее время, однако Бельков пригласил ее в павильон без очереди. После заявления о том, что участвовать в проекте она не будет, с актрисой решили попрощаться, но она ответила, что «просто так не уйдет», стала вести себя агрессивно и начала видео- и фотосъемку.

По заверениям Белькова, никто Русанову в павильоне не удерживал и физическую силу к ней не применял. Отвечая на вопрос о предложении режиссера девушке раздеться, Бельков пояснил, что актрису пригласили на роль модели. «Мало того что она не подходит по комплекции, так она еще и сделала вид, что не понимает, что входит в задачи модели, поскольку, конечно же, ни разу не участвовала в показах», — уточнил режиссер.

Он назвал выдуманную Русановой историю о домогательствах «золотой жилой». «Не надо забывать, что это актриса. Ее фантазия бежит впереди нее. Она начинает выдумывать и ей уже кажется, что придуманная ею реальность интереснее настоящей», — заявил Бельков.

Ранее Русанова обвинила Белькова в домогательствах. По ее словам, режиссер в ходе съемки попросил ее раздеться, а после отказа подпер дверь столом, начал угрожать и попытался ударить.