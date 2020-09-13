Глава UFC отреагировал на казнь иранского борца

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на казнь иранского борца Навида Афкари. Пост доступен в Instagram-аккаунте функционера.

Уайт выразил соболезнования в связи со смертью 27-летнего спортсмена, приговоренного к казни за участие в протестных акциях. Ранее 13 сентября госсекретарь США Майк Помпео осудил действия иранских властей.

Афкари был приговорен к смертной казни 2 сентября. Борец получил два смертных приговора за участие в антиправительственных митингах в 2018 году. Глава UFC, а также президент США Дональд Трамп призывали иранские власти отказаться от смертной казни спортсмена. По данным общественно организации The Human Rights Activists News Agency Афкари признался в содеянном под пытками.

Афкари занимался греко-римской борьбой. В 2018-м он был задержан вместе со своим братом.