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В России умер раненный при взрыве в Сирии военный

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Фото: РИА Новости

Военнослужащий Михаил Мильшин, раненный при взрыве в Сирии 18 августа, умер в одном из военных госпиталей Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

«Мильшин в тяжелом состоянии был госпитализирован в госпиталь Бурденко, где находился на искусственной вентиляции легких. Перевод сержанта для протезирования планировался в госпиталь Вишневского после восстановления жизненных функций организма», — рассказал собеседник агентства.

Сержант гвардии был тяжело ранен во время сопровождения колоны в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Оно сработало на обочине вблизи Дейр эз-Зора. Колонна в этот момент возвращалась после проведения гуманитарной акции. В ходе той же атаки ранее погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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