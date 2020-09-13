В Роскосмосе прокомментировали возможность столкновения МКС со спутником США

Специалисты группы управления полетом Международной космической станции (МКС) решили не корректировать орбиту станции из-за бывшего американского военного спутника BRICSat-2, который летает в космосе как космический мусор. Угроза возможного столкновения миновала, прокомментировали ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что, по данным контролирующей околоземное космическое пространство системы АСПОС ОКП (АО «ЦНИИмаш», входит в Роскосмос), бывший спутник США не представляет опасности для МКС.

12 сентября с Роскосмосе сообщали, что станции необходимо делать маневр, чтобы уклониться от опасного объекта. «14 сентября 2020 года, в 02:23 по московскому времени прогнозируется сближение Международной космической станции с американским военным спутником. Вероятность сближения — 3.47Е-04», — говорилось в публикации.

Спутник BRICSat-2 был выведен ракетой-носителем Falcon Heavy компании SpaceX на околоземную орбиту в 2019 году.