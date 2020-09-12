«Роскосмос» предупредил о возможном столкновении МКС со спутником США

«Роскосмос» в Twitter предупредил о прогнозируемом 14 сентября в 02:23 по московскому времени сближении Международной космической станции (МКС) с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в «космический мусор».

С целью избежать возможное столкновение МКС и спутника может быть запланирован маневр уклонения на 14 сентября в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени. Между тем вероятность сближения МКС и спутника оценивается в сотых долях процента.

Госкорпорация отмечает, что коммуникационный экспериментальный спутник BRICSat-2 Военно-морских сил (ВМС) США был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX.

В сентябре журналист американского издания Ars Technica Эрик Бергер в Twitter объяснил, почему в настоящее время российские пилотируемые космические корабли «Союз МС» больше не нужны США. «Поскольку [новейший многоразовый американский космический корабль] Crew Dragon успешно продемонстрировал свои возможности, НАСА больше не нужно покупать у России места на "Союзах" по все более завышенным ценам», — написал автор.