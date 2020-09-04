Запрещенный в России интернет от SpaceX достиг скорости 100 мегабит в секунду

В настоящее время система спутникового интернета Starlink американской SpaceX обеспечивает скорость скачивания 100 мегабит в сукунду, сообщает Ars Technica, ссылаясь на сообщение компании. Подобные зарубежные системы, в частности, британская OneWeb, не получили разрешение на свою деятельность в России, то есть фактически запрещены.

По словам предствителя SpaceX, рассказавшему о тестировании пользовательских терминалов Starlink, сеть обеспечивает «сверхнизкую задержку» (пинг), которая позволяет играть в онлайн-игры и скачивать сразу несколько роликов в HD-формате. В тестировании сети принимали участие бета-пользователи, оставившие заявку на сайте Starlink.

В настоящее время компания начала тестирование межспутникового соединения между космическими аппаратами Starlink, в результате чего между парой спутников при помощи лазерной связи было передано около 100 гигабайт данных. В SpaceX уверяют, что полномасштабное использование данной технологии сделает Starlink «одним из самых быстрых вариантов передачи данных по всему миру», что не только обеспечит малый пинг, но и «привлечет американских военных к инвестированию в Starlink для связи с истребителями».

Первую публичную версию сети SpaceX планирует развернуть уже в текущем году.

Издание отмечает, что первое публичное раскрытие скорости Starlink произошло на фоне того, как SpaceX борется за получение от Федеральной комиссии по связи США поддержки (до 16 миллиардов долларов в течение 10 лет) на оснащение интернетом сельских территорий. Согласно требованиям регулятора, скорость скачивания должна составлять не менее 25 мегабит в секунду, а пинг не должен превышать 100 миллисекунд.

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В августе более десяти бета-пользователей интернета Starlink американской компании SpaceX раскрыли скорости системы. Согласно тесту Speedtest от Ookla, скорость скачивания составляет 11-60 мегабит в секунду, загрузки — 5-18 мегабит в секунду. При этом время задержки сигнала — 31-94 миллисекунды. У некоторых пользователей пинг составлял 20-21 миллисекунду.

В ноябре 2019 года издание Breaking Defense сообщило, что в декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX.

Тогда же американский генерал Дэвид Кумашир сказал, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV).

В настоящее время на околоземной орбите находится более 700 космических аппаратов системы Starlink, всего планируется размещение 12 тысяч таких спутников.

Основанная в мае 2002 года получившим образование в области прикладной физики и материаловедения Илоном Маском компания SpaceX является мировым лидером по запуску ракет (Falcon 9) тяжелого класса, единственным в мире обладателем действующего сверхтяжелого носителя (Falcon Heavy) и крупнейшим в мире коммерческим оператором по числу собственных спутников (Starlink). Общее число сотрудников компании — около восьми тысяч. SpaceX первой в мире реализовала технологию многоразового использования в серийной ракете, позволяющую по конкурентным ценам продавать заказчикам фактически уже летавшие носители.