В США назвали причину ненужности российских «Союзов»

Журналист американского издания Ars Technica Эрик Бергер в Twitter объяснил, почему в настоящее время российские пилотируемые космические корабли «Союз МС» больше не нужны США.

«Поскольку [новейший многоразовый американский космический корабль] Crew Dragon успешно продемонстрировал свои возможности, НАСА больше не нужно покупать у России места на "Союзах" по все более завышенным ценам», — написал автор.

Таким образом журналист прокомментировал материалы российских СМИ, которые со ссылкой на отчет «Роскосмоса» за 2019 год сообщали, что НАСА не будет покупать места на «Союз МС» после 2020 года. Впоследствии в госкорпорации заявили, что состав экипажей «Союз МС» в 2021 году будет международным, однако не уточнили их конкретный состав, в частности, идет ли речь об американских астронавтах или же это касается европейских и японских, покупающих места у «Роскосмоса» через НАСА.

В июне в ежеквартальном отчете Ракетно-космической корпорации «Энергия» сообщалось, что место на «Союз МС» для иностранных партнеров подешевеет из-за конкуренции с американскими космическими кораблями.

30 мая состоялся пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с американскими астронавтами на борту к МКС. Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle. После этого для отправки людей на МКС США использовали российские корабли серии «Союз».

Согласно отчету Управления главного инспектора НАСА, опубликованному в ноябре 2019 года, с 2006-го по 2019-ый стоимость места на «Союзах» для Соединенных Штатов выросла с 21,3 миллиона до 86 миллионов долларов, при этом одно место на Crew Dragon в среднем стоит 55 миллионов долларов.

В том же месяце вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса (Калифорния), заявил, что Вашингтону «не нужно будет летать на российских кораблях» после того, как «американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории отправится в космос».