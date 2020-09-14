Евросоюз отказался признать выборы в Крыму

Евросоюз в очередной раз отказывается признать выборы в Крыму и считать избранных на них политиков официальными представителями местной власти. Об этом говорится в опубликованном 14 сентября заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

«Европейский союз не признал нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и потому не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Тех, кто был избран организованным Россией голосованием, ЕС не будет считать представителями этих территорий — они часть Украины», — сказано в документе.

Там же подчеркивается, что блок стран неизменно выступает за суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

14 сентября стало известно, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев победил на выборах главы города, набрав более 85 процентов голосов. Днем ранее МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с выборами в Крыму и Севастополе.

Тогда же стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в ООН информацию о водоснабжении Крыма: украинское правительство перекрыло доступ воды на полуостров, требуя его возвращения в состав страны. Из-за засухи в 2020 году местные жители сталкиваются с нехваткой воды.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Присоединение не признают страны ЕС и НАТО, Украина заявляет о «российской оккупации» этой территории.