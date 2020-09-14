Бывший футболист «Реала» признался в распространении детской порнографии

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признался в распространении детской порнографии. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.

Какое наказание грозит спортсмену — не уточняется. Кроме того, не ясно, признал ли немец вину по всем пунктам, или же это произошло частично.

В конце прошлого года полицейские провели обыск в доме Метцельдера. В мобильном телефоне футболиста были найдены 297 файлов с детской и подростковой порнографией. По данным следствия, в период с 9 июля по 1 сентября 2019-го Метцельдер послал несколько подобных файлов трем женщинам.

Метцельдер известен по выступлениям за мадридский «Реал», дортмундскую «Боруссию» и «Шальке-04». За «королевский клуб» защитник играл с 2007-го по 2010 год. В составе сливочных он стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.

Также Метцельдер выступал и за сборную Германии. На его счету 47 матчей в составе национальной команды, он стал вице-чемпионом мира в 2002 году и завоевал бронзу в 2006-м.