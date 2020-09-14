Социологи заинтересовались новым методом определения легитимности выборов

Социологи заинтересовались технологией замера легитимности избирательных кампаний «Прямая "НОМ"», которую предложила ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 сентября.

«Его суть в следующем: если все три статистические показателя имеют примерно одинаковое значение, это свидетельство того, что выборы прошли легитимно. Без вариативности трактовок это абсолютно прозрачный метод для оценки голосований», — рассказала председатель корпуса «За чистые выборы», исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Социологи назвали метод сопоставления данных соцопросов, экзитполов и предварительных результатов голосования смелым решением. По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга, социолога Виктора Потуремского, в социологии такая методика оценки является адекватной.

«Метод, безусловно, интересный, его нужно анализировать, здесь есть необходимость оценки каждого регионального кейса. Надеюсь, что социологическое сообщество примет в этом участие и даст свою оценку», — заключил он.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты.